الصين تهدد باتخاذ إجراءات مضادة بعد فرض الرسوم الأمريكية

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أصدرت الصين تحذيرا للولايات المتحدة، مهددة باتخاذ إجراءات مضادة ردا على فرض رسوم خاصة جديدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان إنه لا يجب انتهاك الحق الشرعي للصين للتطور، مضيفا أن بكين سوف تستمر في اتخاذ إجراءات فعالة لحماية حقوقها ومصالحها.

ويأتي هذا التصريح بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم إضافية خاصة جديدة، مما أسفر عن فرض رسوم بنسبة 104% على السلع القادمة من الصين.

وقال لين إن الصين تنظر للرسوم على أنها مضايقة. وأضاف أنه في حال كانت تريد أمريكا حل القضايا عبر المفاوضات، يتعين عليها تبني توجها محترما.

وأدلى مسؤولون بوزارة التجارة بتصريحات مماثلة، حيث قال مسؤول إن الصين ستكافح حتى النهاية في حال أصرت الولايات المتحدة على تصعيد الإجراءات التقييدية الاقتصادية والتجارية بصورة أكبر، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا".

كما أشارت وزارة التجارة إلى أن بكين في استعداد للتواصل مع واشنطن بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية.



