شهباز شريف: باكستان ترغب في العمل مع إدارة ترامب لتعزيز العلاقات الثنائية

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أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، مجددا عن رغبة بلاده في العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

وصرح رئيس الوزراء شريف، بذلك خلال اجتماع مع وفد أمريكي برئاسة إريك مير القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية، بأن الوفد يزور باكستان لحضور المنتدى الباكستاني للاستثمار في المعادن ويستمر من 8 إلى 9 أبريل.

ورحب رئيس الوزراء، بالمشاركة الأمريكية في المنتدى، مشددا على أن قطاع المعادن الباكستاني قدم فرصا هائلة مما شجع الشركات الأمريكية على الاستثمار في هذا القطاع المهم.

وأكد أهمية العلاقات الباكستانية الأمريكية ليس فقط على الجانب الثنائي ولكن أيضا للسلام والأمن الإقليميين وكذلك تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والاستثمار ومكافحة الإرهاب.

وأقر القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية مير بإمكانيات قطاع المعادن الباكستاني وتحدث عن اهتمام الشركات الأمريكية بالاستثمار في قطاع المعادن.

كما أعرب عن رغبة الولايات المتحدة في العمل مع باكستان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال مير، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان.