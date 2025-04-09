ترامب يعلن تخفيض الرسوم الجمركية لـ75 دولة

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتبلغ 125% ردا على بكين، وأعادها إلى نسبة 10% بالنسبة إلى بقية دول العالم.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «بسبب عدم احترام الصين للأسواق العالمية أرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% بأثر فوري».

وأضاف أنه سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري بالنسبة للدول الأخرى، نظرا لرغبة أكثر من 75 دولة في التفاوض.

وتسببت الرسوم الجمركية المضادة التي كان قد فرضها ترامب قبل أيام، في قلب نظام التجارة العالمي رأسا على عقب.

كما أثارت مخاوف من حدوث ركود وأدى إلى خسارة شركات كبرى تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية.

في حين قالت الإدارة الأمريكية في حينه، إن الخطوة استهدفت القضاء على العجز التجاري للولايات المتحدة مع كثير من البلدان.