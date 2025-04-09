العثور على أم وأطفالها الثلاثة متوفيين في منزلهما بولاية أوريجون الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية، إن تم العثور على جثث سيدة وأطفالها الثلاثة مساء أمس الثلاثاء في منزلهم بولاية أوريجون بشمال غرب الولايات المتحدة.

وأكد مكتب عمدة مقاطعة واشنطن، العثور على جثث السيدة /37 عاما/ وأطفالها الثلاثة الذين يبلغون من العمر عامين و5 أعوام و7 أعوام في كورنيليوس على بعد 25 ميلا من بورتلاند، بعدما اتصل شخصا ما برقم الطوارئ للإبلاغ عن العثور على الجثث.

وكشف نائب المتحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة واشنطن ديفيد هيوي لتلفزيون كاتو-تي في، عن العثور على الجثث في مبنى ملحق بالمنزل.

ولم تتوافر على الفور معلومات إضافية بشأن الضحايا أو سبب وفاتهم.