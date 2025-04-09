روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بطائرات مسيرة الليلة الماضية

شنت روسيا وأوكرانيا، هجمات جديدة بطائرات مسيرة على بعضهما البعض، الليلة الماضية؛ مما أسفر عن إصابات وأضرار في العديد من المناطق، طبقا لما ذكره مسئولون من الجانبين.

وذكرت السلطات الأوكرانية، أنه كان هناك قصف جوي في العديد من المناطق.

وفي مدينة دنيبرو، أصيب 15 شخصًا، وتضرر 15 منزلًا خاصًا، إلى جانب العديد من المباني السكنية والتجارية متعددة الطوابق، طبقا لما ذكره الحاكم الإقليمي سيرجي ليساك.

وفي منطقة دونيتسك الشرقية، ذكر الحاكم فاديم فيلاشكين، أن 5 أشخاص أصيبوا بسبب هجمات روسية في مختلف المناطق.

وفي مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، أصيب شخصان، بجروح إثر ما وصفه الادعاء المحلي بهجوم واسع النطاق بطائرة مسيرة.

واندلعت حرائق ووردت أنباء عن حدوث أضرار في المتاجر والمباني السكنية.