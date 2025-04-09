الصين تضاعف رسومها الجمركية المضادة على السلع الأمريكية في تصعيد جديد للحرب التجارية

بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكة حيز التنفيذ بفرض رسوم تصل لـ 104% على الورادات الصينية، قررت الصين الرد برفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 84% من 34% بزيادة قدرها 50% بدءً من غدا 10 أبريل، في تصعيد جديد للحرب التجارية القائمة بين الدولتين.

وجاء هذا رد بالغ القوة من الصين، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما كبيرة على الصين، حيث كان من المقرر أن تشهد الصين زيادة في الرسوم الجمركية بنسبة 34%، بدا من اليوم كجزء من حزمة الرسوم الجمركية "التبادلية" التي أعلنها ترامب، ولكن الرئيس هدد بزيادة 50% أخرى إن لم تتراجع بكين عن وعدها بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على السلع الأمريكية بحلول ظهر أمس الثلاثاء، مضيفًا 84% إضافية من الرسوم الجمركية.

وعارضت الصين أمس الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية، واصفةً إياها بأنها "خطأ تلو الآخر"، وتعهّدت بتصعيد ردّها الانتقامي على الصادرات الأمريكية.

وفي تطور آخر للحرب التجارية، وضعت وزارة التجارة الصينية 6 كيانات أميركية في قائمة الشركات غير الموثوقة.

ويُهدد التصعيد المتكرر للرسوم الجمركية بتعطيل التجارة بين اثنين من أهم اقتصادات العالم.

وعلق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قائلا "إن الرسوم الصينية الانتقامية أمر مؤسف، مضيفا أن الصين ستتكبد خسائر جراء رسومها الإضافية.

وإلى جانب زيادة إجمالي الرسوم الجمركية الصينية، وقّع الرئيس دونالد ترامب مساء الثلاثاء أمرًا تنفيذيًا يقضي بمضاعفة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي ثلاث مرات.

وحاليًا، تُعفى الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي من الرسوم الجمركية من خلال ما يُسمى بالإعفاء "الضئيل".