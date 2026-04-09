المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدين الضربات الإسرائيلية في لبنان ويصفها بـ«المروعة»

أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان فولكر تورك الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة في لبنان، واصفا حجم القتل والدمار بأنه "لا يقل عن كونه مروعا".

وقال الدبلوماسي النمساوي في بيان نُشر يوم الأربعاء: "مثل هذه المجازر، في غضون ساعات من الاتفاق على وقف إطلاق النار مع إيران، تفوق التصديق. إنها تضع ضغوطاً هائلة على السلام الهش، الذي يحتاجه المدنيون بشكل كبير للغاية".

وعلى الرغم من الهدنة في الحرب مع إيران، شنت القوات الجوية الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على أهداف في لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت. ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، قُتل أكثر من 180 شخصا وأصيب المئات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات استهدفت حزب الله المدعوم من إيران، بينما أكد حزب الله أن الهجمات أصابت المدنيين في جميع أنحاء لبنان.

وأضاف تورك: "ينص القانون الإنساني الدولي بوضوح على وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. هذه المبادئ غير قابلة للتفاوض، ويجب احترامها دائما، مهما كانت ظروف النزاع المسلح".

ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة عاجلة وحث المجتمع الدولي على التحرك سريعا، محذرا من أن الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة ستظل غير مكتملة ما دام الشعب اللبناني يواجه القصف والتهجير والخوف من هجمات إضافية.