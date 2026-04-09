وزارة الدفاع الإماراتية: لم نرصد أية صواريخ أو طائرات مسيرة قادمة من إيران اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها لم ترصد أية صواريخ باليستية أو صواريخ جوالة أو طائرات مسيرة قادمة من إيران، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 537 صاروخا باليستيا، و26 صاروخاً جوالاً، و2256 طائرة مسيرة".

ولم تسجل الإمارات أية إصابات خلال الساعات الماضية، وبذلك يبقى إجمالي عدد حالات الإصابات 224 إصابة، من جنسيات متنوعة.

وتابع البيان، أنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين، بالإضافة إلى استشهاد مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات الباكستانية، والنيبالية، والبنجلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية".

وأكدت وزارة الدفاع أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".