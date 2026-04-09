محمد بن سلمان وستارمر يؤكدان دعم الجهود المبذولة بما يُعزز أمن المنطقة واستقرارها

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، خلال لقائه في جدة، على ساحل البحر الأحمر ، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على دعم الجهود المبذولة بما يُعزز أمن المنطقة واستقرارها، خاصة بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن الجانبين السعودي والبريطاني استعرضا خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين، وبحث أوجه الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والتأكيد على دعم كافة الجهود المبذولة بما يُعزز أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل ، وفقا لواس.

ونقلت وسائل إعلام غربية، عن ستارمر، قوله خلال زيارته إلى السعودية: "لدينا الآن وقف لإطلاق النار، لكن مثلما تعلمون، لا يزال هناك الكثير من العمل، الذي يتعين القيام به لضمان أن يصبح هذا الوقف لإطلاق النار دائمًا، ويحقق السلام الذي نتطلع إليه جميعًا".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "وهناك أيضًا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي له تأثير في جميع أنحاء العالم".