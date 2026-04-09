التشيك تلقي القبض على متطرفة يمينية ألمانية بناء على مذكرة توقيف أوروبية

ألقت السلطات التشيكية القبض على المتطرفة اليمينية الألمانية المحكوم عليها مارلا سفينيا ليبيش، بعد أشهر من البحث عنها في جمهورية التشيك.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في مدينة هاله شرقي ألمانيا، اليوم الخميس، إن الشرطة التشيكية اعتقلت ليبيش في منطقة شونباخ قرب مدينة آش، استنادا إلى أمر توقيف أوروبي.

وأضاف المتحدث أن ليبيش حاولت لفترة قصيرة الهروب من الاعتقال، لكنها الآن محتجزة، ومن المقرر أن تُجرى إجراءات تسليمها.

وكان من المفترض أن تبدأ ليبيش تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقها منذ 29 أغسطس 2025 على أبعد تقدير في سجن النساء بمدينة كمنيتس شرقي ألمانيا، لكنها لم تُسجل نفسها هناك.

وأصدرت الشرطة والنيابة العامة أمرا بالقبض عليها بعد امتناعها عن الحضور لبدء تنفيذ العقوبة، وبحثت السلطات في جميع أنحاء ألمانيا عن هذه المتطرفة اليمينية.

وادعت ليبيش عبر منصة "إكس" أنها هربت إلى الخارج.

وكانت محكمة هاله الابتدائية أصدرت في يوليو 2023 حكما بالسجن على ليبيش لمدة سنة وستة أشهر دون وقف التنفيذ، لإدانتها بالتحريض والتشهير والإهانة، حين كانت تُعرف باسم سفين ليبيش (اسم رجل).

وفشلت في استئنافها، وكذلك لم تنجح المراجعة اللاحقة.

وكان سفين ليبيش قد قام بتغيير جنسه المسجل من ذكر إلى أنثى، وتغيير اسمه الأول إلى مارلا سفينيا.

وأعاد هذا الأمر إشعال الجدل حول القانون الخاص بحرية الفرد في تحديد هويته (الاسم والجنس).

ولم يوضح متحدث النيابة العامة شكل ليبيش عند القبض عليها، لكن صحيفة "ميتلدويتشه تسايتونج" الألمانية المحلية ذكرت أنها كانت ترتدي ملابس رجالية وكان رأسها محلوقا بالكامل.

وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، والذي حل محل قانون المتحولين جنسيا السابق، أصبح تعديل الجنس المسجل والاسم الأول أسهل بشكل كبير.