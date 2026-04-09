أجرى اللواء عمر الشافعي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة ميدانية بحي الساحل؛ لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية من رصف وتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق الرئيسية والفرعية والميادين، والتأكد من جودة التنفيذ وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتابع "الشافعي"، اليوم الخميس، أعمال رصف شارع خلوصي، ووضع الطبقة الأسفلتية، وإعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي، موضحًا أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بضرورة متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المتابعة المستمرة للمشروعات وأعمال التطوير أولًا بأول، موجهًا رؤساء أحياء المنطقة بالتواجد الميداني لمتابعة مراحل العمل، مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم الكامل، وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانيات المتاحة، وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات كافة.