السكة الحديد تفتح باب الحجز على القطارات الإضافية لعيد الفطر

فتحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باب الحجز على مقاعد 8 قطارات إضافية قررت الهيئة الدفع بها للقيام برحلات يومية ابتداءً من غد الاثنين حتى الجمعة 21 مايو، خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وتحاول الهيئة تخفيف زحام المواطنين ونقل أكبر قدر من الركاب لقضاء إجازة العيد مع ذويهم خاصة في صعيد مصر، بمجموعة إجراءات بينها عن إضافة عربتي علاوة على جميع القطارات المكيفة بمختلف درجاتها.

كما قررت الهيئة إضافة 22 عربة قطار مكيف على بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا خلال فترة تشغيل العيد، ليصبح إجمالي ما تم الدفع به خلال فترة العيد 30 قطارًا مكيفًا و24 قطارا روسيا و336 عربة بإجمالي 61788 مقعدا بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجه القبلي المقررة.