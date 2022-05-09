أمريكا تستهدف محطات تليفزيونية روسية ضمن عقوبات جديدة على موسكو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأحد أن الولايات المتحدة استهدفت وسائل إعلام وبنوكا بارزة يسيطر عليها الكرملين، ضمن مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، ستحول الخطوة دون استفادة ثلاثة من كبرى المحطات التليفزيونية الروسية وهي "تشانل وان رشا" و"رشا-1" و"إن تي في" من قطاع الإعلانات بالدولار. وقالت الوزارة إن "المحطات الثلاث كلها إما أنها مملوكة للدولة أو تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر".

وجاء في البيان أن هذه الشبكات "مملوكة أو مسيطر عليها من قبل الحكومة الروسية أو تعمل أو يشتبه بأنها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتتزامن الخطوة مع مجموعة من الإجراءات الجديدة التي يتم اتخاذها مع الحلفاء ضد روسيا قبيل احتفالاتها الرمزية بيوم النصر غدا الاثنين.

ووفقا للبيان، استهدفت العقوبات أيضا 8 من المسؤولين التنفيذيين في "سبيربنك"، أكبر المؤسسات المالية الروسية، و27 مسؤولا تنفيذيا في "جازبروم بنك"، ثالث أكبر البنوك في روسيا.

كما استهدفت العقوبات مصرف "موسكو اندستريال بنك" المملوك للدولة.

وعوقبت كذلك شركة الدفاع الخاصة "برومتخنولوجيا" التي "تزود الجيش الروسي وأجهزة الاستخبارات بمنتجاتها".

ومنعت العقوبات أيضا الشركات الروسية من الحصول على خدمات محاسبية واستشارية من الشركات والأفراد الأمريكيين.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: "نحن اليوم نحاصر اقتصاد روسيا أكثر ونمنع حصولها على الخدمات والتكنولوجيا التي تحتاج إليها للقيام بغزوها غير المبرر(لأوكرانيا)".

وأضافت يلين: "منع روسيا من الحصول على الخدمات المهنية القيمة للولايات المتحدة يزيد الضغط على الكرملين، ويوقف قدرته على التهرب من العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة وشركائنا".

وقالت: "نحن نستهدف أيضا قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على جني إيرادات تمكنه من عدوانه، وكذلك الكيانات وقياداتها التي تساند أعماله المدمرة".

وتعرضت روسيا لحزم من العقوبات من جانب الولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي ودول أخرى بسبب غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي .