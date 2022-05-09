رونالدينيو في ضيافة إيسترن كومباني

صرح هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية أن ناديه وجه دعوة رسمية للنجم البرازيلي رونالدينيو لحضور مباراة الأهلي في مواجهته مع إيسترن كومباني للجولة الرابعة عشرة المؤجلة.

كما وضح الرئيس التنفيذي أن الهدف من الزيارة هو توجيه رسالة إلى أن المناخ مستقر في مصر باعتباره أيقونة عالمية، وأن إيسترن كومباني قادر على تنفيذ أفكار مختلفة خاصة أن هذا الموسم الأول للفريق في الدوري.

وأوضح، أن نادي إيسترن كومباني وجه دعوة لحضور رونالدينيو مباراة الأهلي والتي ستقام 25 من الشهر الجاري ، حيث يتم وضع برنامج سواء من حيث الزيارات أو الإقامة.

وأنهى تصريحاته، أن ناديه يتمنى عدم تأجيل مباراة الأهلي، وفي حال التأجيل سيتم تنظيم مباراة استعراضية سيكون أحد أطرافها إيسترن كومباني.

ومن المقرر أن يواجه إيسترن كومباني الأهلي في الخامسة والعشرين من مايو الجاري، ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بمسابقة الدوري.