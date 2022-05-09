ماكرون: الاتحاد الأوروبي ليس في حرب مع روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي ليس في حرب مع روسيا.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورج الفرنسية، بمناسبة يوم أوروبا: «نعمل كأوروبيين من أجل الحفاظ على سيادة أوكرانيا وتكامل أراضيها من أجل عودة السلام إلى قارتنا. والأمر متروك لأوكرانيا وحدها لتحديد شروط المفاوضات مع روسيا».

وأكد أن أوروبا ستكافح ضد الإفلات من العقاب على «الجرائم التي لا توصف التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا»، على حد تعبيره.

وتابع: «واجبنا أن نكون إلى جانب أوكرانيا للحصول على وقف إطلاق النار وبناء السلام. وبعد ذلك سنكون هناك لإعادة بناء البلاد، كأوروبيين دائما. لأنه عندما يعود السلام، سيتعين علينا بناء توازنات جديدة».

وأكمل: «الهدف في مواجهة قرار روسيا الأحادي الجانب بمهاجمة الشعب الأوكراني، هو إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، وفعل كل شيء حتى تتمكن أوكرانيا من إعادة السيطرة عليها».



