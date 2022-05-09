السياحة تمد فترة تقديم طلبات شركات الحج

مؤشرات قوية على إلغاء الحج البرى هذا العام وجميع الحجاج سيسافرون جوا

قررت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مد فترة تقديم شركات السياحة الراغبة فى تنظيم رحلات الحج لهذا العام، والتى كان مقررا غلقها أمس الأحد، وذلك حتى موعد غلق باب التسجيل لأسماء المواطنين الراغبين فى التسجيل فى قرعة الحج السياحى لهذا الموسم، والذى سيعلن عنه قريبا وفور إصدار ضوابط الحج من قبل وزارة السياحة والآثار، فيما لم تحدد الغرفة موعدا محددا لغلق باب التقديم، كما كان متبعا من قبل.

وكان من المقرر فتح باب تلقى طلبات الحج السياحى للشركات السياحية الراغبة فى تنظيم البرامج لموسم 1443 هجرية، اعتبارا من الأربعاء 6 أبريل الماضى وحتى أمس الأحد 8 مايو الحالى.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستستقبل هذا العام مليون حاج من داخل وخارج المملكة.

وأخطرت الغرفة أعضاءها من شركات السياحة بمنشور يشير إلى استمرار تلقى طلبات الشركات، حتى موعد غلق باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى التسجيل بقرعة الحج السياحى لهذا الموسم.

فيما تساءل عدد من أصحاب شركات السياحة: «كيف سيتم تسجيل المواطنين دون معرفة الضوابط المنظمة للحج؟»، والتى يمكن ألا تنطبق على عدد كبير من المصريين الراغبين فى أداء الفريضة، الأمر الذى يمكن أن يعرض الشركات للمشاكل مع الحجاج.

من جهته، قال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن كل المؤشرات تقول إنه لن يكون هناك حج برى هذا العام، مرجعا ذلك إلى قلة أعداد تأشيرات الحج المخصصة للسياحة، فضلا عن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وتابع أن الطيران سيكون وسيلة السفر لجميع مستويات الحج السياحى، التى ستعلن عنها وزارة السياحة والآثار من خلال الضوابط المنظمة للحج لهذا العام.

وأضاف أن عدد تأشيرات الحج المخصصة للحج السياحى لهذا العام تصل لنحو 45% من عدد التأشيرات التى كانت مخصصة لها عام 2019، مشيرا إلى أن حصة الحج السياحى من تأشيرات هذا العام ستتجاوز الـ9 آلاف تأشيرة بقليل، مقابل أكثر من 36 ألف تأشيرة حج كانت مخصصة للسياحة قبل حدوث جائحة كورونا بداية عام 2020.

وأوضح تركى أن إعلان ضوابط الحج السياحى لهذا العام سيكون خلال الأيام المقبلة، مشددا على أن وزارة السياحة لم تتأخر فى إعلان الضوابط، والتى لن تشهد تعديلات كثيرة عما كانت عليه قبل حدوث جائحة كورونا، مضيفا أن المملكة العربية السعودية لم تعلن إلى الآن الضوابط النهائية لموسم الحج لهذا العام، وفق قوله.

وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة إلى ان جميع شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم برامج الحج السياحى ليتم تنفيذها على أكمل وجه أسوة بما يتم كل عام.