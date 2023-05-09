تتواصل اليوم منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر في الموسم الحالي، موسم 2022-2023 بمواجهتي الزمالك أمام بروكسي في السادسة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، والاتحاد السكندري مع السكة الحديد في التوقيت ذاته على ملعب ستاد الإسكندرية.

ففي أولى مباريات اليوم، يسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثاني مع مدربه الجديد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي قاد الفريق في مباراتين بالدوري، حيث تعادل مع المقاولون العرب ثم حقق الفوز بهدف دون رد أمام سيراميكا كليوباترا.

وستكون مباراة اليوم فرصة جيدة للمدرب الكولومبي للتعرف بشكل أكبر على اللاعبين ومنح فرصة لعناصر جديدة نظرًا لسهولة المباراة على الورق، حيث شهدت تدريبات الزمالك الأخيرة مشاركة كل من أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم إيشو وعبد الله محمد ومحيي جمعة، لاعبي فريق مواليد 2003.

وحرص أوسوريو على الاجتماع مع لاعبي الزمالك على هامش المران الأخير للفريق، وطالبهم بضرورة الظهور بشكل قوي خلال مباراة بروكسي؛ للتأكيد على رغبة الفريق في المنافسة على البطولات وإثبات إمكاناتهم وقدراتهم الفنية.

وشهد المران الأخير مشاركة مصطفى شلبي في التدريبات الجماعية، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

فيما واصل أحمد فتوح وعمرو السيسي البرنامج التأهيلي المخصص لهما، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، كما خصص الجهاز الفني برنامجا تأهيليا لكل من، عمر جابر ومصطفى الزناري، لتجهيزهما بأفضل شكل للفترة المقبلة.

على الجانب الآخر، اختتم فريق بروكسي، الناشط في دوري القسم الثاني، تدريباته على ملعب ناديه في محافظة البحيرة، قبل التوجه إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في بطولة كأس مصر.

ونشر نادي بروكسي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» صورًا من تدريبات الفريق وعلق عليها: «فريقنا ينهي مرانه الأساسي؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك بعد غداً الثلاثاء، باستاد القاهرة في دور ال 32 لكأس مصر».

وأضاف البيان: «الجهاز الفني يضع الرتوش النهائية لتشكيل الفريق، بعد الاطمئنان على حالة المصابين، والجميع على أهبة الاستعداد لهذه المقابلة التاريخية».

من جهته أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، ومدرب بروكسي، أن مباراة فريقه أمام الزمالك ستكون في غاية الصعوبة.

وقال أحمد سمير في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد الزمالك صاحب تاريخ عريق، ولديه الرغبة في الفوز ببطولة كأس مصر، خاصة بعد خروجه بلا أي بطولة في الموسم الحالي.. نحن أيضًا نسعى للظهور بشكل جيد من أجل تحقيق مفاجأة أمام الزمالك".

وأتم: "نستعد للمباراة بواقعية، ونحاول إزالة الضغوطات على لاعبي بروكسي من الآن وحتى موعد المباراة".

وفي المباراة الثانية اليوم، يستضيف الاتحاد السكندري فريق السكة الحديد، بحثًا عن التأهل للدور المقبل، والعودة لطريق الانتصارات بعد التعادل في المباراة الأخيرة للفريق في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا.