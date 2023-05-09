 الزمالك يعلن مشاركة فريقا الطائرة رجال وسيدات في بطولة إفريقيا للأندية - بوابة الشروق
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الزمالك يعلن مشاركة فريقا الطائرة رجال وسيدات في بطولة إفريقيا للأندية

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 2:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 2:27 ص

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، مشاركة فريقا الكرة الطائرة في بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية: «سنخوض البطولات الإفريقية لألعاب الصالات؛ رغم صعوبة الأمور المادية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي».

وأضاف: «كل شيء هنا يسير بتوجيهات مرتضى منصور، ومهمتي نجاح النادي بأكمله، وكنت أريد ترك ملف ألعاب الصالات منذ فترة».

وأتم: «فريقا الكرة الطائرة بالنادي رجال وسيدات، سيشاركان في البطولة الإفريقية بتونس، والتي ستقام خلال شهر مايو الجاري».

يُذكر أن النادي الأهلي أعلن انسحابه من المشاركة في بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة هذا العام.


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