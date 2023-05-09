إزالة 205 حالات تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن كل الجهات التنفيذية بالمحافظة المعنية بتنفيذ المرحلة الأولى ضمن الموجة الـ21 لإزالة التعديات، مستمرة في عملها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأكد أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة الـ21 بلغ 205 حالات إزالة، وهم عبارة عن منازل، وأسوار، وعشش، وتعدي بالزراعة على مساحات كبيرة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أنه كلف الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات، وذلك بالتعاون مع جهات الولاية، والتأكيد على رؤساء المدن بمنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة، وإزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة.