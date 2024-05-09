واشنطن: كمية المساعدات الإنسانية التي تصل غزة غير مقبولة

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قال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة "غير مقبولة".

وأكد ميلر في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن بلاده تضغط على إسرائيل من أجل زيادة كمية المساعدات.

وأشار إلى أهمية معبر رفح لدخول الوقود إلى القطاع، وشدد على ضرورة فتح إسرائيل المعبر فورا، وفقا لوكالة الأناضول.

وطالب إسرائيل بعدم منع تنقل العاملين في المجال الإنساني وعدم عرقلة توزيع المساعدات.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقال مدير وسائل الإعلام بمعبر رفح وائل أبو محسن، إنه تم إيقاف مرور المساعدات الإنسانية عبر المعبر بالتزامن مع وصول مركبات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة، الثلاثاء.