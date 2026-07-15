ميرتس يشارك في إحياء ذكرى فيضانات 2021 ويؤكد التزامه بدعم المتضررين

بعد مرور خمس سنوات على الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة العشرات في ولايتي راينلاند-بفالتس وشمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتقديم الدعم لجميع الأشخاص المهددين أو المتضررين من الكوارث الطبيعية والمناخية.

وخلال المراسم المركزية التي أُقيمت في ساحة السوق بمدينة آرفايلر لإحياء ذكرى، قال ميرتس اليوم الثلاثاء:"أود أن أؤكد بكل وضوح إنه لا ينبغي ولا يجوز ترك أي إنسان أو أي مدينة أو أي منطقة في بلادنا بمفردها في مواجهة الخوف من الكوارث وقوى الطبيعة، أو الخوف من تداعيات التغير المناخي التي نشهدها". وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:"هذا هو الواجب الذي أعتبره الرسالة الأساسية لهذا اليوم".

وأكد ميرتس أن جمهورية ألمانيا الاتحادية أُسست على مبدأ عدم ترك أي شخص بحاجة إلى الحماية دون حماية، مشددًا على أن "الحرية والأمن، أي الأمن الذي يتيح للإنسان أن يعيش حياة حرة وكريمة، هما الوعدان الأساسيان اللذان تقوم عليهما دولتنا ومجتمعنا"، ورأى أن من واجب مؤسسات الدولة لهذا السبب اتخاذ التدابير الوقائية عندما تتجاوز الأخطار قدرة الأفراد على حماية أنفسهم.

وأضاف ميرتس أنه من حق سكان المناطق التي اجتاحتها الفيضانات أن يتوقعوا من الحكومة الاتحادية أن تواصل تقديم الدعم لهم إلى جانب صناديق إعادة الإعمار. وأشار في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات أطلقت بالفعل، بصورة مشتركة، عددًا كبيرًا من الإجراءات الهادفة إلى تحسين استعداد ألمانيا لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وكانت الفيضانات التي ضربت ولايتي راينلاند-بفالتس وشمال الراين-ويستفاليا ليلة الرابع عشر إلى الخامس عشر من يوليو/تموز عام 2021 من أكثر الكوارث الطبيعية تدميرًا في تاريخ ألمانيا الحديث. فبعد أيام من الأمطار الغزيرة، تحوّل نهر آر، على وجه الخصوص، داخل واديه الضيق إلى سيل جارف ومدمر.

وقد لقي ما لا يقل عن 136 شخصًا مصرعهم في ولاية راينلاند-بفالتس، و49 شخصًا في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، فيما أُصيب مئات آخرون بجروح. ولا يزال شخص من منطقة نهر آر في عداد المفقودين حتى اليوم، بينما لا يزال كثير من الناجين يعانون من الآثار النفسية التي خلفتها الكارثة.