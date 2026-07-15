المكسيك تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في وفيات مرتبطة بوكالة الهجرة الأمريكية

قال وزير الخارجية المكسيكي روبرتو فيلاسكو، يوم الثلاثاء، إن بلاده أحالت قضية وفاة مواطنين مكسيكيين على صلة بوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأضافت وزارة الخارجية المكسيكية أن فيلاسكو طلب، في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، التحقيق في تلك الوفيات وطلب معلومات بشأنها من السلطات الأمريكية.

ومن المقرر أيضا أن يقيّم مكتب المفوض السامي ما إذا كانت هذه الوقائع تتوافق مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن يصدر توصيات بهذا الشأن، وأن يحيل القضية، إذا لزم الأمر، إلى الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الأسبوع الماضي إنه في أعقاب وفاة مواطنين مكسيكيين على صلة بعمليات وكالة الهجرة، لن تكتفي المكسيك بالتحرك الدبلوماسي، بل ستتخذ أيضا إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن ذلك.

ووفقا للحكومة المكسيكية، توفي ثلاثة مواطنين مكسيكيين خلال عمليات نفذتها وكالة الهجرة، بينما توفي 14 آخرون أثناء احتجازهم في مراكز الترحيل.