هيئة بريطانية: سوق السيارات المستعملة يسجل أقوى بداية خلال الربع الأول من 2024 منذ 2019

أظهرت بيانات جديدة، نمو سوق السيارات المستعملة في بريطانيا خلال الربع الأول من العام، حيث تجاوزت المبيعات 1.9 مليون سيارة.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، عن رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا القول أن البيانات تظهر أن هذه أقوى بداية لسوق السيارات المستعملة منذ عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وتعني الزيادة تسجيل نمو للشهر الـ16 على التوالي، وهو ما تقول الرابطة إنه يعكس تعافي الامدادات في سوق السيارات الجديدة، مما يحسن بدوره من توافر السيارات واختيار السيارات المستعملة.

ويشار إلى أن عددا متزايدا من السيارات الكهربائية يدخل الآن سوق السيارات المستعملة، حيث ارتفعت مبيعاتها خلال الأشهر الماضية بأكثر من الثلثين لتصل إلى 41 ألفا و505 سيارات، بحسب بيانات الرابطة.