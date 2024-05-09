محمد فضل: جوزيه جوميز رفض تدريب الأهلي

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كشف محمد فضل، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، الذي كان قريبا للغاية من تولي المسئولية الفنية للماردة الأحمر في وقت سابق.

قال محمد فضل في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»:" كنت أريد التعاقد مع عدد من الأسماء أثناء فترة تولي منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ومنهم المدرب العالمي رينار واللاعب بغداد بو نجاح وبيرسي تاو".

أضاف فضل:" وقعنا مع جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك الحالي، ولكنه اعتذر حينها لمرض والده".

أتم محمد فضل بالحديث عن رأيه في وسام أبو علي، قائلًا:" وسام مكسب جيد للأهلي ويمتلك الثقة الكافية للتألق والإبداع في الملاعب المصرية".