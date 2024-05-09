 متحدث روسي: القوات الأوكرانية تتكبد 55 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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متحدث روسي: القوات الأوكرانية تتكبد 55 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية

د ب أ
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 8:41 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 8:41 ص

أعلن المتحدث باسم مجموعة "دنيبر" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية، رومان كودريان، إن وحدات من المجموعة دمرت زورقين أوكرانيين على نهر دنيبر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال كودريان إن "وحدات مجموعة دنيبر القتالية كانت تنفذ مهام قتالية، حيث سيطروا على مستوطنة رابوتينو، وواصلوا تدمير زوارق أوكرانية قرب الضفة اليمنى لنهر دنيبر، ودمرت طائرات مسيرة من طراز إف في بي وطائرات استطلاع وطائرات هجومية مسيرة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال كودريان إن "خسائر العدو بلغت 55 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وقال كودريان "خلال عمليات القتال المضاد للبطاريات، تم قصف تسعة مواقع للمدفعية وقذائف الهاون، وتم تدمير زورقين وثلاث مركبات آلية بنيران المدفعية والطائرات الهجومية المسيرة".

وأضاف كودريان أنه تم كذلك قصف 19 نقطة مراقبة ومستودعين للإمدادات.


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