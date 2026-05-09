أنهى البنك التجارى الدولى الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بقيمة إجمالية بلغت 2.175 مليار جنيه مصرى، فى خطوة تعكس التزام البنك بدعم الشركة فى تعزيز سيولتها النقدية مما يدعم خططها التوسعية فى السوق المصرية.

وشهد الإصدار تعاونًا بين عدد من المؤسسات المالية، حيث قام البنك التجارى الدولى - مصر (CIB) بالشراكة مع البنك العربى الإفريقى الدولى، بدور المستشار المالى والمرج ومدير الإصدار الرئيسى كما قام كل من بنك البركة والبنك المصرى الخليجى بدور ضامنى التغطية، فى حين تولى البنك المصرى الخليجى مهمتى أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب. وشارك فى العملية كل من بنك نكست وشركة العربى الإفريقى لإدارة الاستثمارات، بينما تولى مكتب الدرينى وشركاه دور المستشار القانونى، وقام مكتب بيكر تلى، محمد هلال ووحيد عبدالغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك التجارى الدولى أن هذه الصفقة تأتى استكمالًا لمسيرة التعاون المثمر وامتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة التى نفذها البنك مع شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. لقد نجحنا معًا فى تنفيذ سبع عمليات توريق، ليصبح هذا التعاون نموذجًا مستدامًا يؤكد عمق الثقة المتبادلة، وبذلك نحرص على قوة الشراكة واستمراريتها من خلال ابتكار حلول تمويلية متطورة تدعم خطط النمو الطموحة للشركة، بما يعكس التزامنا لمواكبة التطور المستمر فى قطاع التمويل فى مصر.

وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه مصرى بمدة استحقاق 12 شهرًا، بتصنيف ائتمانى P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.168 مليار جنيه مصرى بمدة استحقاق 36 شهرًا وتصنيف ائتمانى AA، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 295.8 مليون جنيه مصرى بمدة استحقاق 57 شهرًا وتصنيف ائتمانى A.