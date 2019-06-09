رئيس وزراء ولاية سكسونيا الألمانية يدافع عن مطالبته بإنهاء العقوبات على روسيا

دافع رئيس وزراء ولاية سكسونيا الألمانية /ميشائيل كريتشمر/ (حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي) عن مطالبته بإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وقال كريتشمر اليوم السبت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "نحتاج إلى تسوية هذا الصراع حول أوكرانيا الذي يلقى بسببه كل يوم أناس حتفهم، ولكننا نريد أيضا أن ننهي هذه العقوبات على أسرع وجه ممكن."

أضاف كريتشمر قائلا إن أولئك الذين يرفعون سبابتهم منذرين خلال كلامهم، ينبغي عليهم أيضا أن يعلموا أن هناك آراء أخرى في هذه المسألة داخل الولايات الشرقية الألمانية .

وأوضح كريتشمر أنه يتحدث "بتوجه إيجابي كبير نحو روسيا ومواطنيها".

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