سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استضاف الإعلامي عمرو أديب، الفنان أحمد السقا، في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «الحكاية»، مساء السبت، في إطار الاحتفاء بمسلسل «ولد الغلابة».

وطلب «أديب» من «السقا» أن يستعرض لياقته البدنية على الهواء، بقوله: «لسه لحد دلوقتي بتعمل ضغط وصحتك بتجيب؟ طيب وريني كده».

وانطلق «السقا» في لعب «الضغط» على أرضية الاستديو، على الهواء مباشرة، متوجهًا إلى «أديب»: «لما تتعب من العد قولي».

يذكر أن مسلسل ولد الغلابة من بطولة أحمد السقا وإنجي المقدم ومي عمر ومحمد ممدوح وهادي الجيار، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.