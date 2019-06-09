وزير خارجية ألمانيا يعلن تأييده لحل الدولتين في الشرق الأوسط

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أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشكل واضح دعمه لحل الدولتين لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، والذي ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب إسرائيل، وذلك بالنظر إلى خطة السلام الأمريكية المرتقبة في هذا الشأن.

وقال ماس بعد لقائه اليوم الأحد بنظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان: "نحن متفقون وسنظل كذلك على ضرورة حل الدولتين الذي تم التفاوض بشأنه".

وتعهد الوزير الاتحادي بمواصلة الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي قاطعتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ماس أنه سيتم اعطاء "أهمية كبيرة" لعمل هذه المؤسسة في المستقبل أيضا، وقال: "لذلك، سيستمر دعم ألمانيا لها أيضا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من تمويل (أونروا) تحت قيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب، وبررت واشنطن ذلك بأن الاستثمارات ستكون أفضل من التبرعات من أجل تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين.

ويعتزم جاريد كوشنر، مستشار ترامب وزوج ابنته، عرض خطة سلام قريبا لتسوية الصراع.

وتستضيف المنامة، عاصمة البحرين، مؤتمرا عن الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية يومي 25 و26 يونيو الجاري.

ويرفض الفلسطينيون المؤتمر، وهم ليسوا مستعدين لتقديم تنازلات سياسية مقابل الحصول على منافع مادية لتحسين وضعهم المعيشي.