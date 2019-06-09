أمن الدقهلية يضبط المتورطين بإثار الذعر بالأسلحة البيضاء والخرطوش في المنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في أقل من 24 ساعة من ضبط المتورطين في إثارة الرعب والذعر بمدينة المنصورة، بعد ارتدائهم أقنعة وإطلاق النيران على شاب بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، والاعتداء علية بالأسلحة البيضاء.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تداولوا فيديوهات الواقعة عقب حدوثها يوم الجمعة الماضي.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، أمس بورود بلاغ للعقيد طارق الشحات، مأمور قسم شرطة ثانٍ بالمنصورة، من إدارة شرطة النجدة، من بعض المواطنين بشارع قناة السويس بالمنصورة بإطلاق ملثمين أعيرة نارية في الهواء وتوقيف سيارة وإنزال صاحبها والاعتداء عليه بالضرب وبأسلحة بيضاء.

وتم نقل المصاب لمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وقال الدكتور سمير عطية مدير المستشفى، إن الشاب المصاب "إ.أ.س.ح" ٤٠ سنة، وصل صباح الجمعة في تمام الساعة السابعة والربع، بإصابات متمثلة في كسر مضاعف بعظام الساق اليمنى مصحوب بتهتك بالجلد وآثار طلق خرطوش وتهتك بأوردة الساق وتهتك بأنسجة وأوتار الرسغ الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس وشرخ بعظام الجمجمة، وبعد عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة تم دخوله العمليات لإجراء التدخلات الجراحية المبدئية.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ بالمنصورة بقيادة المقدم محمد منير العدل، مفتش مباحث قسم ثاني، والرائد محمد مطر، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة رقم "د ل ط 3576"، كان يستقلها أحد الأشخاص، يدعي "إيهاب.ا"، مسجل شقي خطر والسابق ضبطه في قضية شروع في قتل وجرى الإفراج عنه بتاريخ 3 يونيو 2019، بعد التصالح مع أطراف الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المتهمين وهم "أحمد ع.ح"، 22 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة توريل، والسابق اتهامة في القضية رقم 3713/2017 جنح قسم ثان حيازة مخدرات، ووالده "عبده.م.ع.ح"، و"عبدالرحمن.إ.ع.ش"، 23 سنة، ومقيم بمنطقة عزبة الشال والسابق اتهامه في قضيتين غش تجاري وسرقة بالإكراه آخرها القضية رقم 1026/2019 سرقة بالإكراه.

وتبين أن المعتدى عليه دائم الخلافات ووقعت بينه وبين أحد المتهمين ويدعى "أحمد.ع.ح"، خلافات سابقة، على إثرها استعان بوالده وبعض أصدقائه وتعدى على المجني عليه نظرًا لكونه أصابه إصابة بالغة في وجهه منذ فترة.

ودلت التحريات أن المتهمين ترصدوا المجني عليه وانتظروا مرروه من شارع قناة السويس واستوقفوا السيارة التي كان يستقلها واعتدوا عليه بالضرب وأصابوه بطلق خرطوش في ساقه، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسم.

وعثر ضباط المباحث على الفرد الخرطوش المستخدم في ارتكاب الواقعة بحوزة المتهم الأول، كما جرى ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والتحفظ عليها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العام بالواقعة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب