بيليات يبحث عن فرصة جيدة للاحتراف الأوروبي عبر كأس أفريقيا

رغم الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها ومسيرته الناجحة على مستوى الأندية وكذلك مع منتخب زيمبابوي، لم ينجح اللاعب خاما بيليات في شق طريقه نحو الاحتراف الأوروبي حتى الآن.

ويبدو أن فرصة بيليات في الاحتراف بأوروبا تقلصت لعدم ظهور منتخب زيمبابوي ضمن القوى الكروية الكبيرة في القارة الأفريقية وهو ما يسعى اللاعب إلى تغييره عبر النسخة المرتقبة لبطولة كأس أمم أفريقيا والمقررة في مصر خلال الأسابيع المقبلة.

ومع مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية باليابان خلال ديسمبر 2016 مع فريقه السابق صن داونز الجنوب أفريقي ، لم ينجح بيليات أيضا في خطف أنظار الأندية الأوروبية.

والآن يتطلع بيليات نجم فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى مشاركته المرتقبة مع منتخب زيمبابوي في بطولة كأس الأمم والتي قد تكون بمثابة الفرصة الحقيقية الأخيرة له نحو عالم الاحتراف الأوروبي.

وقدم بيليات /28 عاما/ الكثير من الصولات والجولات مع فريق صن داونز ولعب دورا أساسيا في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016 ووصوله إلى كأس العالم للأندية 2016 باليابان.

ولكن الخروج المبكر للفريق من مونديال الأندية وخسارته للمباراتين اللتين خاضهما في البطولة ثم انتقاله لكايزر تشيفز الجنوب أفريقي جعل تفكير بيليات منصبا الآن على المشاركة المرتقبة مع منتخب زيمبابوي لتقديم أوراق اعتماده إلى الاحتراف الأوروبي بأحد الأندية الكبيرة لاسيما وأن العروض التي وصلت إليه في السنوات الماضية لم تكن مرضية لطموحه.

ونال بيليات، المولود في هراري ، فرصة احتراف الكرة من خلال نادي أياكس كيب تاون الجنوب أفريقي حيث التحق به في 2010 وخاض معه أكثر من 80 مباراة على مدار ثلاث سنوات وسجل خلالها أكثر من 20 هدفا.

وفي يوليو 2013 ، سنحت الفرصة أمام اللاعب للاحتراف الأوروبي من خلال فترة تجربة بنادي لوكوموتيف موسكو الروسي لكنه انتقل في النهاية إلى صن داونز الجنوب أفريقي ليساهم بعدها في فوز الفريق بلقب دوري الأبطال الأفريقي في 2016 .

وعلى مستوى مشاركاته مع منتخبات زيمبابوي ، بدأ اللاعب هذه المشاركات من خلال منتخبات الناشئين والشباب قبل التحاقه بالمنتخب الأول حيث خاض معه عدد من المباريات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2013 ولكن التوفيق لم يحالف الفريق.

ولعبت خبرة بيليات دورا كبيرا في تأهل منتخب زيمبابوي لكأس أفريقيا 2017 بالجابون ثم إلى النسخة المرتقبة في مصر هذا الشهر.

ويشكل بيليات مع زميله نوليدج موسونا ثنائيا رائعا في خط هجوم منتخب زيمبابوي حيث سجل ثلاثة أهداف مقابل خمسة أهداف لموسونا من بين الأهداف التسعة التي أحرزها الفريق في التصفيات المؤهلة للبطولة.