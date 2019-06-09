المنتخب البرازيلي يكتسح منتخب الهندوراس بسباعية وديا

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اكتسح المنتخب البرازيلي لكرة القدم ضيفه منتخب الهندوراس 7 - 0 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف المنتخب البرازيلي جابرييل خيسوس (هدفين) في الدقيقتين السادسة و47 وتياجو سيلفا في الدقيقة 13 وفيلي كوتينيو في الدقيقة 37 من ركلة جزاء وديفيد ناريس في الدقيقة 56 وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 65 وريتشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 70.

ويستعد المنتخب البرازيلي للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو.

ويلعب المنتخب البرازيلي في المجموعة الأولى مع منتخبات فنزويلا وبيرو وبوليفيا.

فيما يستعد منتخب الهندوراس للمشاركة في بطولة الكونكاكاف (الكأس الذهبية) التي تقام خلال الفترة من 15 يونيو إلى 7 يوليو.

ويلعب منتخب الهندوراس في المجموعة الثالثة مع منتخبات جامايكا وكوراساو والسلفادور.