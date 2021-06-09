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قال محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي إن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق يتعافى بشكل جيد للغاية من إصابته.

صرح شوقي عبر قناة أون تايم سبورتس "أفشة تسير أموره بشكل جيد، وأملنا كبير في تعافيه، وسيكون جاهزا لمباراة الذهاب ضد الترجي في رادس".

وأضاف "أما محمد هاني أمامه أسبوعين للتعافي من إصابته والعودة للمشاركة في المباريات".

وأشار في سياق متصل "ما تعرض له طاهر طاهر في معسكر المنتخب الأولمبي أخذ أكبر من حجمه، الأمر لم يرتق لدرجة الإصابة بل شكوى بسيطة من اللاعب، لذا أجرى أشعة رنين مغناطيسي، وتبين أنه مجرد ألم بسيط".

وأكد محمد شوقي "طاهر سيكون جاهزا للمباراة الثانية للمنتخب الأولمبي ضد جنوب أفريقيا التي ستقام يوم ١٣ يونيو، وتسبق رحلة الفريق إلى تونس لمواجهة الترجي".

وأتم تصريحاته "محمود متولي إصابته بسيطة وليست في نفس الساق التي أبعدته لفترة طويلة ولا داع للخوف، سيكون جاهزا بعد عودة الفريق من تونس، بينما يؤدي محمد محمود المرحلة الأخيرة من علاجه وسيكون جاهزا بعد ١٠ أيام".

ويلعب الأهلي ذهابا في رادس وإيابا في ملعب السلام يومي ١٩ و٢٦ يونيو الجاري.