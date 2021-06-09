مشروع مودة يطلق المرحلة الثالثة من تدريبات المخطوبين والمتزوجين حديثا من الفيوم

أطلق المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المرحلة الثالثة من تدريبات المخطوبين والمتزوجين حديثا، حيث شهدت محافظة الفيوم أولى فعاليات تدريبات "مودة" المتخصصة للمخطوبين وحديثي الزواج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التدريبات تعمل على تدعيمهم بالمعارف والمعلومات المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة.

وتعتمد التدريبات بشكل أساسي على المكون العلمي الخاص بمشروع مودة، والذي تم اعتماده مسبقاً من قِبل المجلس الأعلى للجامعات، ويحتوي على مجموعة من الجوانب المختلفة التي تسهم في إنجاح العلاقة الأسرية ومنها "جوانب نفسية واجتماعية، جوانب صحية وجوانب شرعية".

وتنفذ تدريبات المرحلة الثالثة بمحافظات "الفيوم، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، الأقصر" بواقع 19 تدريبا يتم خلالهم استهداف 950 مشاركا ومشاركة، حيث يقوم بتقديم الجلسات مجموعة من المدربين المتخصصين الذين تم تدريبهم على تطبيق المحتوى العلمي، ونخبة من أساتذة الصحة الإنجابية بالمحافظات المستهدفة.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع، والتي ارتفعت في السنوات اللاحقة حتى بلغت 218 ألف حالة في عام 2020، وذلك من خلال توفير المعارف الأساسية للمُقبلين على الزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.