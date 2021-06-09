بغداد تبلغ بيروت رسميا قرار العراق مضاعفة كمية النفط المقررة للبنان

أبلغت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء نظيرتها اللبنانية رسميا بقرار مجلس الوزراء العراقي مضاعفة كمية النفط التي كانت مقررة للبنان.



وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية عبر تويتر أن حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تبلغ "رسمياً قرار مجلس الوزراء العراقي بمضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا".



وأضاف البيان أن دياب "كان قد تواصل هاتفياً مساء أمس مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شاكراً له جهوده وللحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها".



من جهته، نوه الكاظمي بـ"الدور الذي لعبه دياب في ظل ظروف صعبة جدا"، مؤكدا "أن الشعب اللبناني يستحق الوقوف معه في محنته الحالية".



وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد بعث برقية في وقت سابق اليوم إلى الكاظمي وشكره على مصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة الدعم.