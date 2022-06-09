مشاركة 1000عامل في إضراب تحذيري بثاني أكبر موانئ ألمانيا

تسبب إضراب تحذيري نظمه اليوم الخميس عاملون في موانئ بولايتي بريمن وسكسونيا السفلى الألمانيتين في إصابة أعمال شحن وتفريغ الحاويات وناقلات السيارات بالشلل.

وأفادت تصريحات صادرة من نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات بأن نحو ألف من العاملين في ثاني أكبر ميناء ألماني، بمدينة بريمرهافن، شاركوا في الإضراب الذي استغرق عدة ساعات.

وأوضحت هذه البيانات أن الإضراب أدى إلى عدم شحن أو تفريغ سفينة حاويات في وحدة سفن الحاويات بالميناء (شترومكايا) في الوردية المتأخرة، وقال توبياس أولشن من النقابة إن " الجسور كلها متوقفة"، كما أثر الإضراب أيضا على تحميل السيارات.

من جانبه، قال متحدث باسم الشركة المشغلة للوحدة (يوروجيت) التي تعمل أيضا في فيلهلمسهافن وهامبورج إنه لم تحدث أشياء كثيرة وأضح:" استعددنا لذلك، وأبلغنا عملاءنا أننا لن نتمكن من تقديم خدمات التخليص في الوردية المتأخرة" وأضاف أنه يتوقع استئناف العمل كما كان معلنا في السادسة والنصف من مساء اليوم.

وتهدف النقابة من وراء أول إضراب تحذيري منذ عقود إلى الضغط على شركات الموانئ قبل الجولة الثالثة من مفاوضات الأجور المزمع عقدها مع الرابطة المركزية لشركات الموانئ الألمانية في هامبورج غدا الجمعة.

ونظرا لوصول معدلات التضخم إلى ما يقرب من 8%، تطالب النقابة بـ "تعويض فعلي عن التضخم" لم تحدده على نحو محدد وتطالب بزيادة بمقدار 2ر1 يورو في الأجر بالساعة لنحو 12 ألف عامل في 58 شركة موانئ تعمل إجباريا وفقا للائحة الأجور في ولايات سكسونيا السفلى وبريمن وهامبورج.

وفي ولاية بريمن، شارك نحو 75 عاملا في ميناء نوشتيتر في الإضراب التحذيري في النوبة المتأخرة، وشارك 75 من أصل 80 عاملا في الإضراب في ميناء ياده-فيزر-برت في فليهلمسهافن، وذكرت "فيردي" أن عدد العاملين الذين شاركوا في الإضراب بلغ 200 عامل في مدينة إيمدن.