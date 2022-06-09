إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالعجوزة

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أصيب 4 أشخاص بينهم سوداني بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين بدائرة قسم شرطة العجوزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أسفل نفق فودافون اتجاه ميدان لبنان بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم شخص يحمل جنسية دولة السودان، بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقلو إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.