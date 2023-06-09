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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة إيرادات قناة السويس بلغت 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأوضح الجهاز المركزي، أن قيمة إيرادات قناة السويس سجلت أرقام قياسية خلال عام 2021/2022، حيث بلغت 7 مليارات دولار خلال بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%.

وأضاف أن قيمة إيرادات قناة السويس سجلت 5.9 مليار دولار عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.

كما سجلت قيمة الإيرادات 5.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.

كما سجلت قيمة الإيرادات 5.7 مليار دولار خلال عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

كما سجلت قيمة الإيرادات 5.7 مليار دولار خلال عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.

كما بلغت قيمة الإيرادات 4.9 مليار دولار خلال عام 2016/2017، بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.

كما بلغت قيمة الإيرادات 5.1 مليار دولار خلال عام 2015/2016، بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

وبلغت قيمة الإيرادات 5.36 مليار دولار خلال عام 2014/2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.

كما سجلت قيمة الإيرادات 5.37 مليار دولار خلال عام 2013/2014.

وتسعى الدولة جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال رصد مصر بالأرقام خلال الـ10 سنوات الماضية.