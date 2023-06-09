تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 9 يونيو 2023، والتي جاء في مقدمتها:مصر من أفضل 7 دول عربية بمؤشر الأداء اللوجستي فى 2023
قال محمد معيط وزير المالية، إن مشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها الإيطالية ساعدنا على توطين الخبرات العالمية في تعزيز القدرات الجمركية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، خلال العامين الماضيين، على نحو أدى إلى تقدم مصر ١٠ درجات على المستوى العالمي فى مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولى فى ٢٠٢٣، لتصبح من أفضل ٧ دول عربية، والثالثة على مستوى قارة أفريقيا.
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:انتهاء معاينة 80% من مساكن حجاج شركات السياحة
قالت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن لجان وزارة السياحة الموجودة حاليا في السعودية، انتهت من معاينة وتوثيق عقود أكثر من 80% من مساكن حجاج شركات السياحة بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى أن الأسبوع الحالى سيشهد الانتهاء من معاينة النسبة المتبقية استعدادا لانطلاق الموسم وبدء الرحلات خلال الأيام المقبلة.
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:التخطيط تناقش مع الأمم المتحدة مشاركة مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك لمناقشة مشاركة مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر القادم بنيويورك.
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:صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4 ملايين طن خلال 5 أشهر من 2023
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغت حوالي 4 ملايين و118 ألفا و871 طنا من المنتجات الزراعية وذلك خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى أول يونيو 2023، بزيادة قدرها 606 آلاف و302 طن عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت حوالي 3 ملايين و512 ألفا و569 طنا.
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:219.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 سنوات
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 219.4 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية.
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:63.4 مليار دولار إيرادات السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة إيرادات السياحة المصرية بلغت نحو 63.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.
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:50.9 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال الـ10 سنوات الماضية
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة إيرادات قناة السويس بلغت 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.
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:63 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 10 سنوات
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نحو 63 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية.
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:إقبال 520 مشروع من الجيزة على مبادرة المشروعات الخضراء الذكية
قال هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن عدد المشروعات المشاركة بالمبادرة في محافظة الجيزة بلغ عددها حتى الآن نحو 520 مشروع، مشيرا إلى أن زيادة عدد المشروعات المقدمة من الجيزة في الدورة الحالية مقارنة بالدورة الأولى يعكس مدى الجهود المبذولة من أجل رفع الوعي بمشكلات تغير المناخ.
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:الأسبوع المقبل.. مطار مرسى علم يستقبل 117 رحلة من أوروبا
يستقبل مطار مرسى علم الدولي 117 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات من أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت وعلى مدار الأسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.
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:689.2 مليار جنيه قيمة الإنفاق على الصحة خلال 10 سنوات
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة إنفاق الدولة على الصحة بلغت نحو 689.2 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية.
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:1.3 تريليون جنيه قيمة الإنفاق على التعليم خلال 10 سنوات
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي قيمة إنفاق الدولة على التعليم سجلت 1.3 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية.
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:90.1 مليون عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال 10 سنوات
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر سجل نحو 90.1 مليون سائح خلال الـ10 سنوات الماضية.
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:296 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها
قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن مبادرة "سند الخير" نجحت في تحقيق مبيعات تقدر بنحو 296 مليون جنيه، وهو الأسبوع الـ58 منذ إنطلاق المبادرة في مارس 2022، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في 18 محافظة، من بينها المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.
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:إعفاء 80% من غرامات التأخير للوحدات والمحال.. بضوابط
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الإعفاء من 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع أراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية القائمة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمدة 3 أشهر بضوابط محددة، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المخصص لهم مما سبق.
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