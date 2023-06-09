مصر من أفضل 7 دول عربية بمؤشر الأداء اللوجستي فى 2023

انتهاء معاينة 80% من مساكن حجاج شركات السياحة

التخطيط تناقش مع الأمم المتحدة مشاركة مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة

صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4 ملايين طن خلال 5 أشهر من 2023

219.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 سنوات

63.4 مليار دولار إيرادات السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية

50.9 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال الـ10 سنوات الماضية

63 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 10 سنوات

إقبال 520 مشروع من الجيزة على مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الأسبوع المقبل.. مطار مرسى علم يستقبل 117 رحلة من أوروبا

689.2 مليار جنيه قيمة الإنفاق على الصحة خلال 10 سنوات

1.3 تريليون جنيه قيمة الإنفاق على التعليم خلال 10 سنوات

90.1 مليون عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال 10 سنوات

296 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها

إعفاء 80% من غرامات التأخير للوحدات والمحال.. بضوابط