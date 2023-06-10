موريتانيا: إعلان النتائج النهائية للتشريح الطبي لجثمان مواطن أثارت وفاته احتجاجات واسعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت النيابة العامة الموريتانية، اليوم الجمعة، النتائج النهائية للتشريح الطبي لجثة المواطن عمر ديوب الذي تسبب وفاته في احتجاجات وأعمال شغب.

وقالت النيابة العامة في بيان صحفي إن النتائج أظهرت أن سبب الوفاة ناتج عن سكتة قلبية مع اعتلال حاد في الجهاز العصبي المركزي له علاقة بتسمم بجرعة عالية من الكوكايين مع استهلاك حديث للكحول.

وأوضحت النيابة أن هذه النتائج تستبعد كليا اتهامات أسرة الضحية بتورط الشرطة بقتله بعد ساعات من اعتقاله في العاصمة نواكشوط.

وأدت الاحتجاجات ضد حادثة وفاة عمر ديوب إلى مقتل مواطن برصاص الشرطة في مدينة بوكي جنوب موريتانيا.