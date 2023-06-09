فحص 4260 مريضا خلال قوافل طبية بالمحلة الكبرى والسنطة وزفتى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتائج القوافل الطبية متعددة التخصصات والتي تم تنفيذها في قرى بشبيش مركز المحلة، بقلولة مركز السنطة وشبرا اليمن مركز زفتى، والتي انطلقت بهم القوافل الطبية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي نظمتها مديرية الصحة بالغربية.

وأكد رحمي على حرص المحافظة على تنفيذ ونشر القوافل الصحية بمختلف مراكز المحافظة؛ لضمان تقديم الخدمة الطبية المجانية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة في قرى حياة كريمة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن القوافل نجحت في توقيع الكشف الطبي على 4260 مريضا في مختلف التخصصات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة وأسنان) بالمجان.

كما تم عمل 468 تحليل دم، 382 تحليل طفيليات و103 أشعة، كما تم عمل 54 ندوة تثقيفية لأكثر من 1175 مواطنا وتحويل 101 حالة لمستشفى المحلة العام والسنطة المركزي لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات، وجار متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين.