تداول بضائع وحاويات 42 سفينة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 10 سفن متنوعة، بينما غادرته 6 سفن أخري، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 42 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن الميناء استقبل 8635 طن سكر، و228 طن لبن مجفف، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 52419 طنًا، تشتمل على 3830 طن يوريا، و1872 طن أسمنت صب، و3804 أطنان جبس خام، و2900 طن علف بنجر، و8211 طن رمل زجاجي، و7406 أطنان أسمنت معبأ، و24396 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53697 طنًا، تشتمل على 1851 طن زيت طعام، و7230 طن ذرة، و3934 طن حديد، و996 طن خشب زان، و2150 طن خردة، و4570 طن فول صب، و666 طن أبلاكاش، و1437 طن عدس، و8635 طن سكر، و22000 طن فول صويا، و228 طن لبن مجفف.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 603 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 266 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1776 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 19868 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183622 طنًا.

كما غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2497 طن قمح، متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6688 شاحنة.



