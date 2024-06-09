إسماعيل هنية: مجزرة النصيرات تؤكد ضرورة شمول أي اتفاق على انسحاب إسرائيل من غزة

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ووفد من قيادة الحركة ظهر اليوم الأحد، وزير الخارجية التركي والوفد المرافق هاكان فيدان، حيث بحثا آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية المتعلقة بالحرب الجارية على غزة.

وبحسب بيان نشرته حماس عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، استعرض رئيس الحركة تطورات الجهود المبذولة لوقف العدوان السافر على شعب فلسطينو

وأشار إلى «المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس في مخيم النصيرات، بما يؤكد صوابية موقف الحركة بضرورة اشتمال أي اتفاق يمكن التوصل إليه على الوقف الدائم للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع مع صفقة تبادل وإعادة الإعمار».

من جانبه نقل وزير الخارجية التركي التعازي بشهداء الشعب الفلسطيني وخاصة شهداء مجزرة النصيرات، منددا بهذا القتل الواسع للفلسطينيين.

واستعرض الجهود الدبلوماسية التركية من أجل دعم جهود وقف إطلاق النار ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اجتماع مجموعة الدول النامية D8، والذي تناول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد الموقف التركي باعتبار حركة حماس حركة تحرر وطني مشروعة، قائلًا إن بلاده سوف تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية، سواء خلال اللقاء التركي الخليجي أو مجموعة البريكس وغيرها من المجموعات والتجمعات الدولية، أو عبر العلاقات الثنائية من أجل وقف الحرب وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ247 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضي، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 283 شهيدًا و814 إصابة».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفًا و84 شهيدًا و84 ألفًا و494 إصابة.

ولفتت إلى ارتفاع ضحايا مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مخيم النصيرات يوم أمس، إلى 274 شهيدًا و698 إصابة منها حالات حرجة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».