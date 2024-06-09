يستأنف نادي السينما المستقلة بالقاهرة، فعالياته يوم الثلاثاء المقبل، بسينما الإبداع بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض ثلاثة أفلام، هي "الفيلم الروائي القصير فرصة تانية، إخراج إبرام سمير، والذي يتناول قصة علاء الذي لم يستسلم بعد ضياع فرصة عمره حتى يحقق حلمه، ويقرر أن يثبت لنفسه وللآخرين قدرته على الوصول إلى هدفه.

كما يتم عرض الفيلم الروائي القصير اثنين ونصف، إخراج عصام حيدر، الذي يتناول قصة شاب يقضي وقت مع حبيبته في منزله، ولكن الأمور لا تتحقق بالشكل المألوف.

فيما يتم عرض الفيلم الروائي القصير بقعة سودة، إخراج أحمد شمس، والذي يتناول قصة شاب يدخل في صراع نفسي مع ذاته عندما يتم توجيه سؤال له من إحدى الفتيات التي أعجب بها عن عمله.

وعقب عرض الأفلام، تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر المشرف الفني على النادي، ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع صُناعها والجمهور.