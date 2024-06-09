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تواصلت الإدانات العربية، اليوم الأحد، للهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسط مطالبات بتدخل دولي لوقف الحرب التي تشنها تل أبيب على القطاع منذ أكثر من 8 أشهر.

جاء ذلك في بيانات صادرة عن الإمارات والكويت وسلطنة عمان، ومجلس التعاون الخليجي، غداة إدانتي مصر والأردن لـ"مجزرة النصيرات"، ومطالبة فلسطين بجلسة لمجلس الأمن، وفقا لوكالة الأناضول.

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد ضحايا "المجزرة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط القطاع إلى إلى 274 شهيدا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة.

*مطالب بـ"وقف العدوان"

وأدانت الإمارات في بيان للخارجية، بـ"أشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء"، مؤكدة "رفضها "القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكدت "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وأهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع".

وأعربت الكويت في بيان للخارجية عن "الإدانة والاستنكار الشديدين للهجوم الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي".

وأكدت أنها "إذ تدين تلك الجريمة البشعة، لتؤكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في وقف ذلك العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني".

بدورها، أدانت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، "الهجوم الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مخيم النصيرات في غزة"، مستنكرة "استمرار ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت إن ذلك "يستدعي تدخل المجتمع الدولي العاجل لوضع حد لهذه الجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين، وتحميل دولة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية أفعالها".

كما أدان مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، الهجوم ذاته، ووصفه بأنه "غاشم ووحشي".

وأكد أمين المجلس جاسم البديوي، في بيان أن "هذا الهجوم جريمة نكراء وإرهابية استهدفت الأبرياء العزل بوحشية غير مسبوقة".

ودعا "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والقيام بتحرك فوري وحازم لوقف هذه الجرائم المتكررة والمروعة ضد الشعب الفلسطيني.

*رفض عربي متصاعد

وسبق أن طلبت فلسطين، السبت، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات "مجزرة" مخيم النصيرات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

والسبت، أدانت مصر في بيان للخارجية، "بأشد العبارات" الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات، داعية إلى تدخل دولي لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

وأكدت "حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع".