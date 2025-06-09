فشلت سلسلة الاستفتاءات العامة على قانون الهجرة والعمل في إيطاليا بعد أن جاءت نسبة المشاركة في التصويت أقل من 50% من إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت؛ ما يعتبر انتصارا لرئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، أن 29% فقط من الناخبين صوتوا في الاستفتاء حتى موعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتتركز الاستفتاءات بشكل أساسي على قانون العمل، حيث كان التصويت على زيادة حماية العمال من الفصل وزيادة مكافآت إنهاء الخدمة وإلغاء العقود محددة المدة والمسؤولية عن الحوادث أثناء العمل.

ويتعلق الموضوع الخامس الذي كان مطروحا للاستفتاء بما إذا كان من حق المقيمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي الحصول على جنسية إيطاليا بعد مرور 5 سنوات على إقامتهم المشروعة في البلاد، حيث تحتاج هذه الفئة حاليا إلى الإقامة لمدة 10 سنوات على الأقل قبل الحصول على الجنسية.

ومن المقرر نشر النتائج النهائية للاستفتاء بعد الانتهاء من فرز الأصوات.

ووفقا للنتائج الأولية، وافقت أغلبية واضحة على الإجراءات المطروحة، لكن لن يتم اعتماد النتيجة بسبب ضعف مستوى المشاركة.

وكان فشل الاستفتاء متوقعا على نطاق واسع بعد أن جاءت نسبة المشاركة منذ صباح الأحد وحتى الساعة الحادية عشرة مساء في حدود 22% فقط.

يذكر أن عددا كبيرا من الاستفتاءات التي أجريت في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان إجماليها 78 استفتاء فشلت بسبب ضعف المشاركة.

وكانت النقابات العمالية والمعارضة اليسارية هي التي دعت إلى إجراء الاستفتاء الأخير.