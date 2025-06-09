حماس: اعتراض إسرائيل سفينة مادلين إرهاب دولة منظم

• الحركة طالبت في بيان بإطلاق سراح المتضامنين فورا وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم

اعتبرت حركة حماس، الاثنين، اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي سفينة "مادلين" التضامنية التي كانت متجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة، "إرهاب دولة منظما وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

وأدانت في بيان، "جريمة القرصنة الإسرائيلية باعتراض سفينة مادلين التضامنية في المياه الدولية، ومنعها بالقوة من الوصول إلى قطاع غزة، واقتيادها إلى ميناء أسدود، واحتجاز من كان على متنها من متضامنين دوليين قدموا في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار وفضح جريمة التجويع".

وأشادت بموقف المتضامنين الذين كانوا على متن السفينة وأكدوا "أن غزة ليست وحدها بل تحظى بإسنادٍ من أحرار العالم، وأن ضمير الإنسانية ما زال حيًا في مواجهة الاحتلال الفاشي".

وطالبت الحركة بإطلاق سراح المتضامنين فورا، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإدانة جريمة اعتراض السفينة.

وأشارت حماس إلى أن احتجاز سفينة مادلين من شأنه أن "يزيد من عزلة الاحتلال ويعري وجهه الإجرامي أمام شعوب العالم".

وفجر الاثنين، أعلن "ائتلاف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتضامنين الدوليين على متن سفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، بعد اقتحام السفينة.

وقال الائتلاف، في بيان عبر تلجرام: "الجيش الإسرائيلي اختطف المتطوعين على متن سفينة مادلين، وانقطع الاتصال بالكامل مع القارب منذ لحظة الاقتحام".

في السياق ذاته، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل النشطاء الـ12 على متن سفينة مادلين تمهيداً لترحيلهم من البلاد.

ويأتي الاقتحام بعد ساعات من تحذيرات إسرائيلية بمنع السفينة من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة، واعتبارها محاولة "غير قانونية" لكسر الحصار البحري، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة.

وكان على متن السفينة "مادلين" 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة "الضمير"، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.