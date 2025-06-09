متحدث حزب شاس الإسرائيلي: سنصوت يوم الأربعاء لصالح حل الكنيست

قال المتحدث باسم حزب شاس الإسرائيلي، "آشر مدينا"، إن كتلة شاس ستصوت، الأربعاء، لصالح قانون حل الكنيست، الذي سيتم طرحه للموافقة عليه في الجلسة العامة في قراءة تمهيدية.

وأضاف: "سنصوّت يوم الأربعاء لصالح حل الكنيست. نشعر بخيبة أمل تجاه رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو، وتوقعنا منه أن يتدخل في الموضوع مبكرًا، كما فعل في الأيام الأخيرة، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

ويُنظر إلى هذا الموقف على أنه مؤشر إضافي على تفكك التماسك الحكومي في ظل الأزمات المتلاحقة، سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي، وسط تزايد الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة.