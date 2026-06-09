يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي في العاصمة الكويتية الكويت بعد غدٍ الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على خشبة مسرح أرينا الكويت، وذلك بمشاركة المطرب اللبناني آدم.

وقالت الجهة المنظمة عن الحفل: "جاهزين جمهور الكويت؟.. رامي صبري على مسرح الأرينا يوم الخميس 11 يونيو 2026".

وعلى ناحية أخرى، وبعد 8 أيام تحديدا، يستعد رامي صبري لمشاركة المطربة اللبنانية نانسي عجرم إحياء حفل غنائي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 19 يونيو الجاري، على خشبة مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وأعلنت الجهة المنظمة عن الحفل بالقول: "الدوحة على موعد مع ليلة فنية استثنائية تجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي.. استعدوا لأمسية مميزة مع النجمة نانسي عجرم والفنان رامي صبري، حيث يلتقي الإحساس والرومانسية والطرب في سهرة لا تُنسى".

وأضافت: "استمتعوا بأجمل الأغاني والنجاحات التي حققت ملايين المشاهدات في أجواء فنية راقية مليئة بالمشاعر والحماس والمفاجآت على أحد أرقى المسارح في الدوحة".

يأتي هذا الحفل ليجمع نانسي عجرم ورامي صبري مجددا بعد غياب عام ونصف عن إقامة الحفلات المشتركة سويا، منذ أن اجتمعا في حفل غنائي شهر يناير 2025 ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض.

وكان رامي صبري قد أثار الجدل في الفترة الأخيرة بمنشور كتبه على صفحته الرسمية على إنستجرام، بعدما ألمح فيه إلى اتهامات للملحنين والشعراء بأن السبب في عدم عملهم وعدم رد المطربين عليهم تليفونيا يعود إلى عدم تجديدهم، وذلك بعدما كتب الملحن نادر نور منشورا يشتكي فيه من قلة العمل ومكوثه في المنزل وعدم رد عدد من المطربين عليه.

وقد تسبب المنشور الذي كتبه رامي صبري في هجوم قوي عليه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه منشورا غير موفق على الإطلاق ويحمل نبرة تعالٍ؛ إذ قال نصا: "المطربون المطلوبون أو المتواجدون حاليا على الساحة لا يتجاوز عددهم 10 مطربين، في حين يزيد عدد الملحنين عن هذا الرقم كثيرا ليصل أحيانا إلى 70 ملحنا وشاعرا، وبالتأكيد بعضهم لن يجد عملا"، وهو ما زاد من حملة الهجوم عليه.