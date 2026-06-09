ترامب: إذا طلبت من نتنياهو شيئا فإنه يفعله

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحداه بإصداره أوامر بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران.

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إذا طلبت منه (نتنياهو) أن يفعل شيئا، فإنه يفعله".

وأضاف ترامب: "كل ما قلته (لنتنياهو) هو أننا يجب أن نتحلى بالحكمة والمنطق، فنحن على وشك توقيع اتفاق قوي جدا، اتفاق جيد جدا".

وبسؤاله عما إذا كان نتنياهو قد خالف توجيهاته، أجاب ترامب: "لا، لا. هذا ليس ما حدث. لقد كانت (الصواريخ) قد أُطلقت بالفعل، وكانت في طريقها بالفعل".

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي إن طاقم المروحية الهجومية الأمريكية من طراز أباتشي التي سقطت قرب مضيق هرمز "بخير".

وخلال حديثه على مدرج مطار جون كينيدي قبل عودته إلى واشنطن، أكد ترامب أنه "لم يُصب أحد بأذى".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستصدر تقريرا بشأن الحادث في وقت لاحق.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في وقت سابق، نقلا عن مصدرين مطلعين بأن مروحية هجومية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز، وأن فردي طاقمها تم إنقاذهما بسلام.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية قد أُسقطت بنيران إيرانية، أو تعرضت لعطل ميكانيكي، أو واجهت مشكلة أخرى أدت إلى سقوطها.